İcralık araç çetesi çökertildi

-Emniyete götürülmesi



( ADANA )- Türkiye genelindeki icralık araçları yakalatarak parçalayıp, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkartarak çok düşük fiyata aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında emekli icra müdürünün de bulunduğu 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi- Şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı ADANA



- Türkiye genelindeki icralık araçları yakalatıp parçalayarak, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığıyla satışa çıkartarak çok düşük fiyata aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada aralarında emekli icra müdürünün de bulunduğu 21 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, nitelikli zimmet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmada Mehmet A. liderliğindeki suç örgütünün, aralarında Aladağ Eski İcra Müdürünün de bulunduğu 21 şahsın, ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan araçların örgüt üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı, bahse konu bu araçların parçalarının tekrar takılmak suretiyle satışının yapılarak haksız kazanç temin ettikleri tespit edildi. Suç örgütüne yönelik bugün şafak vakti Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda aralarında kadınların da olduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı.



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