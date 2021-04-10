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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşatan 3 kişi tutuklandı

İcra için işletmeye giden genç avukata dehşeti yaşatan 3 kişi tutuklandı

ARŞİV-

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

Uzunlu Polis Memuru Haciz İşlemi Memur Polis Ekipleri 


- Antalya’da icra memurları ile birlikte haciz işlemi için bir kafeye giden iki avukattan birini 1.5 metre uzunluğunda sopa ile döverek ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı. Olay, Muratpaşa İlçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede dün meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avukatlar Bertan Kırankaya, Uğurcan Arslan, haciz memuru ve bir polis memuru bir kafeye biriken borçları yüzünden haciz işlemi başlatmak üzere gitti. Avukatlar işletme yetkilisine haciz işlemlerini tebliğ ederken işletme yetkilileri ile avukatlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından işletme sahiplerinden birisi eline aldığı 1,5 metre uzunluğundaki bir sopa ile 26 yaşındaki Avukat Uğurcan Arslan’a saldırdı. İşletme yetkilisi sopa ile önce avukatın kafasına vururken daha sonra beline vurdu. Ağır yaralanan avukat için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri tarafından alınan avukat, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde bulunan 1,5 metre uzunluğundaki sopa ise polis ekiplerince alınarak delil amaçlı karakola götürüldü. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri 3 işletme çalışanını gözaltına aldı. Diğer taraftan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı avukatın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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