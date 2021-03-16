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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İcra için gelen avukata kurşun

İcra için gelen avukata kurşun

Yaralının çıkartılması

Polis Memur Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulansta müdahale edilmesi
-Zanlının gözaltına alınması
-Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs icra için gelen avukata silahla ateş etti. Olayda yaralı avukatı polis ve sağlık ekipleri ambulansa taşıdı. Olay, Gebze Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Y.Y isimli şahıs icra için, icra memurları ile birlikte evine gelen avukat E.A'ya silah çekti. Silahı ateşleyen zanlı avukatı yaraladı. Yaralı avukat için olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Zanlı olay yerinde gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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