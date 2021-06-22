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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İçki ve sigarayı bırakanı 5 yıl ücretsiz taşıyacak

İçki ve sigarayı bırakanı 5 yıl ücretsiz taşıyacak

-Öztürk minibüse binerken görüntü

Alışkanlık Minibüsçü Sigara Irak 

--Tabeladan görüntü
--Tabelayı görüp soru soran yolcu görüntüsü
--Öztürk seyir halindeyken görüntü
--Öztürk ve vatandaşla röportaj

( İZMİR - ÖZEL)- Kampanyayı 15 yıl önce başlattı, henüz başvuran olmadı İZMİR

- İzmir Torbalı’da minibüsçülük yapan Halil Öztürk, bundan tam 15 yıl önce minibüsünün camına “İçki ve sigarayı bırakana 5 yıl ücretsiz taşıma” yazılı tabela astı. İnsanları kötü alışkanlıklardan bu sayede uzaklaştırmayı amaçlayan Öztürk, henüz kimsesinin kendisine ücretsiz taşıma için başvurmamasından şikayet etti. İzmir’in Torbalı ilçesinde Torbalı-Yeniköy hattında minibüsçülük yapan Halil Öztürk, vatandaşları kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak için ilginç bir yol izledi. Bundan 15 yıl önce minibüsünün camına “İçki ve sigarayı bırakana 5 yıl ücretsiz taşıma” yazılı tabela asan Öztürk, şimdiye dek kimsenin kendisine başvuruda bulunmamasından şikayetçi. İçki ve sigarayı bırakıp ücretsiz yolculuk edenler arttıkça diğer insanlara da örnek olunacağını belirten Öztürk, “İnsanların içki ve sigarayı bırakmasına sebep olmak istiyorum” dedi.
“15 yıldır bedava taşıdığım kimse çıkmadı” Öztürk, “Bu tabelayı 15 sene önce minibüsüme astım. İçki ve sigaraya karşı olduğum, vatandaşın sağlığını düşündüğüm için bu yazıyı yazdım. İyi tepkiler almıyorum. Sanki insanların düşmanıymışım gibi davranıyorlar. İçkiyi ve sigarayı bırakan buyursun binsin. Sırtımda taşımayacağım, araba taşıyacak. Benim derdim para değil ama insanlara kabul ettiremedim. 15 yıldır kötü alışkanlıklarını bırakıp bedava taşıdığım kimse çıkmadı. Ben istiyorum ki içki ve sigarayı bırakan insanlar çoğalsın, minibüsüme bedava yolcu listesi asayım. Başka insanlara da örnek olsun istiyorum. Ben hayatımda içki içmedim. Sigarayı da 30 yıl önce bıraktım. İnsan sağlığı önemli. Sigara içenle içmeyen insan belli olur. Sigara içmeyen adam çıra gibi olur” diye konuştu.
(CA-
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