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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığı:'Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir'

İçişleri Bakanlığı:'Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir'

-Operasyondan görüntü

( ANKARA ) - İçişleri Bakanlığı:"Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" ANKARA

Plastik Patlayıcı Fünye Amonyum Nitrat Terör Örgütü Kalaşnikof 


- İçişleri Bakanlığı, Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet deponun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek maksadıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Mardin kırsalında gerçekleştirilen EREN-5 Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Hasan Gök operasyonunda, terör örgütüne ait 53 adet sığınak ve 62 adet deponun tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi. Bu sığınak ve depolarda; 44 kg mazot amonyum nitrat karışımı EYP, 2 adet kullanıma hazır EYP, 21 kg kimyasal/plastik patlayıcı, EYP yapımında kullanılan:600 m kablo, 500 m saniyeli fitil, 200 adet fünye,5 adet akü/güç kaynağı, 18 adet ateşleme anahtarı, 529 adet pil, 103 litre mazot, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet uzaktan komutalı ateşleme düzeneği, 1 adet güneş paneli, Muhtelif miktarda kenevir tohumu, çok sayıda mühimmat, örgütsel döküman, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği bildirildi.
(BC -
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