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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultanbeyli'de güvenlik toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultanbeyli'de güvenlik toplantısına katıldı

Bakan Soylu'nun görüntüsü

General Toplantı 

-Salon görüntüsü
-Detay
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Sultanbeyli'de güvenlik toplantısı yapıldı. Sultanbeyli Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak ve diğer yetkililer katıldı.
(YEİ
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