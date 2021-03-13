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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesin cenazesi hastaneden alındı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesin cenazesi hastaneden alındı

Cenaze aracının çıkışı

Hastane Cenaze Kalp Sağlığı Cenaze Aracı 

-Taziyeye gelenler
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

. Bakan Soylu, cenaze aracının içinde hastaneden ayrıldı. Bir süredir kalp sağlığı sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi için çok sayıda kişi hastaneye akın etti. Hastaneye geleler içinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK PARTİ İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK PARTİ eski ve yeni dönem milletvekilleri ‘de vardı. Servet Soylu’nun cenazesi hastaneden alınıp, Bakan Süleyman Soylu'nun Bahçeşehir'deki evine götürüldü. Bakan Soylu, cenaze aracının içinde hastaneden ayrıldı. Bir süre hastanede kalan Soylu’nun yakınları da hastaneden ayrılırken, cenazenin yarın defnedileceği öğrenildi. (ZA-
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