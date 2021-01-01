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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

Bakanın bilgi alması

General Gesi İdlib 

-Evleri ziyaret etmesi
-Evlerden detay
-Bakanın Çocuklarla konuşması
-Bakanın Ailelerle konuşması
-Bakanın evleri gezmesi

( HATAY )- Bakan Soylu İdlibde yapımı süren Yapımı devam eden briket evleri inceledi HATAY

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulunarak Suriyeli ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti. İdlib'e giden Bakan Soylu’ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi eşlik etti. İdlib'de, yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.
Soylu, Suriyeli ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti. (ADM
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