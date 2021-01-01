İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İdlib'de

-Evleri ziyaret etmesi

-Evlerden detay

-Bakanın Çocuklarla konuşması

-Bakanın Ailelerle konuşması

-Bakanın evleri gezmesi



( HATAY )- Bakan Soylu İdlibde yapımı süren Yapımı devam eden briket evleri inceledi HATAY



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde yapımı devam eden briket evlerde incelemede bulunarak Suriyeli ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti. İdlib'e giden Bakan Soylu’ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi eşlik etti. İdlib'de, yaptırılan briket evlerde yaşayan Suriyelileri ziyaret eden Soylu, aile bireyleriyle bir süre konuştu, çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.

Soylu, Suriyeli ailelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti. (ADM



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