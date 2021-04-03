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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Sultangazi Güvenlik Toplantısına katıldı

Toplantıdan görüntüler

Terörle Mücadele Uyuşturucu Kaçak Toplantı Kaçakçılık 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Sultangazi Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
Sultangazi Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve ilgili yetkililer katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki kaçakçılık, uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.
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