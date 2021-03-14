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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu'nun vefat eden annesi, aile kabristanında defnedildi

İçişleri Bakanı Soylu'nun vefat eden annesi, aile kabristanında defnedildi

MEZARDAN GÖÜNTÜ

Hastane Kabristan Cenaze Osmanpaşa Cenaze Namazı 

-ÇİÇEKLERİN EKİLMESİ

( İSTANBUL - EK) İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu, Eyüpsultan'da bulunan aile kabristanında defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mezarlığa gelerek defin törenine katıldıKalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Servet Soylu'nun cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan aile kapristanına getirildi.
Kabristanda yapılan defin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Servet Soylu'nun cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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