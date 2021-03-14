İçişleri Bakanı Soylu'nun vefat eden annesi, aile kabristanında defnedildi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüsü

-Erdoğan'ın çıkışı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun vefat eden annesi Servet Soylu, Eyüpsultan'da bulunan aile kabristanında defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mezarlığa gelerek defin törenine katıldı Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu için Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Servet Soylu'nun cenazesi cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'da bulunan aile kapristanına getirildi.

Kabristanda yapılan defin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Servet Soylu'nun cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

(VK-ÖFA



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