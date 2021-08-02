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İçişleri Bakanı Soylu, incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi

İçişleri Bakanı Soylu, incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi

-Bakan Soylu helikoptere binmesi

Orman Yangınları Yangın Demirli Helikopter Basın Mensupları 

--Bilgi alması

( MUĞLA ) MUĞLA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla’ya gelerek devam eden yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Muğla’nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarını yerinde incelemek üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Muğla’ya geldi. Bakan Soylu, devam eden yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu'nun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte helikopterle yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına yapılan çalışmalar ile bilgilendirmede bulunması bekleniyor. (OD-
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