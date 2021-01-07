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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, HDP önünde evlatlarının yolunu gözleyen alilerle buluştu

İçişleri Bakanı Soylu, HDP önünde evlatlarının yolunu gözleyen alilerle buluştu

Bakan Soylu'nun gelişi

Kaçırılma Terör Örgütü 

-Ailelerle sohbet etmesi
-Bakan Soylu'nun açıklamaları

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP önünde evlat nöbetine devam eden aileleri çadırda ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılması nedeni ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 493 gündür evlat nöbeti tutan ailelerle eylem yaptıkları çadırda bir araya geldi. Bakan Soylu ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. (YRT-
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