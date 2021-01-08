Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu’dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine sürpriz telefon

İçişleri Bakanı Soylu’dan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesine sürpriz telefon

Bakan Soylu'nun aile ile görüşmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

Müzik Öğretmeni Hain Saldırı Öğretmen Teröristler Saldırı 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesiyle telefonda görüşme yaptı. Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün açılışı için Karabük’e gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi ile bir araya geldi. Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit öğretmenin ailesini telefonla arayarak sürpriz yaptı. Anne Zehra Yalçın ile görüşen Bakan Soylu, her zaman yanlarında olduklarını ifade ederken, Yalçın çifti Bakan Soylu’ya teşekkürlerini ilettiler. (RB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı