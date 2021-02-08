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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Polis Müzesi' paylaşımı

- İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Polis Müzesi' paylaşımı

Polis Müziesi

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Polis Zaman Tüneli Polis Teşkilatı 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis teşkilatına kazandırılan 'Polis Müzesi' hakkında paylaşımda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis teşkilatına kazandırılan 'Polis Müzesi' hakkında paylaşımda bulundu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda 'Polis Müzesi'ne ait bir videoya yer verirken şu ifadeleri kullandı: "19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza yeni kazandırılan, yakın tarihi adeta bir zaman tüneli tadında yaşatan Polis Müzemiz.Emeği geçenleri tebrik ediyorum." (Mİ-
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