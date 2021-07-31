İçişleri Bakanı Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’da silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği Dedeoğulları ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, taziye ziyareti için Antalya’dan Konya’ya geldi. Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesindeki taziye evine gelen Bakan Soylu aile yakınlarına taziyelerini ileterek bir süre evde kaldı. Bakan Soylu, daha sonra taziye evinden ayrıldı. (FÇ-FM-
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