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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürünün katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürünün katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı

Toplantıdan detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Emniyet Müdürü Kadın Cinayetleri Aile İçi Şiddet İl Emniyet Müdürleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, uyuşturucu mücadele, asayiş ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sunum yapıldı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili konular görüşüldü. Emniyet müdürlerinin yaptığı sunumunların ardından konuşan Soylu, kadına yönelik mücadelenin önemli olduğunu belirterek, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın söz konusu olduğunun ortada olduğunu belirten Soylu, "Mevcut durumda 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadın cinayetleri, 2018'de 279, 2019'da 336 ve 2020'de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine vurgu yaparak, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488'i de asıllıdır" açıklamasında bulundu.İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olayların bildirilme sayısının yükseldiğini ama aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9'luk bir azalma gerçekleştiğini vurgulayan Soylu, "2020'nin ilk 3 ayı 49 bin 477, 2021'in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur" diye konuştu.

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