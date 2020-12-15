İBB zabıtasının Başakşehir’de işgali devam ediyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne dün adeta baskın düzenleyerek kapı kilidini kırıp içeriye girdi. İBB ekiplerinin ellerinde herhangi mahkeme kararı olmamasına rağmen Başakşehir Belediyesi uhdesinde bulunan merkezde yaptığı akıl almaz uygulama aradan bir gün geçmesine rağmen devam ediyor. Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfına İBB’nin zabıta ekipleri tarafından dün baskın düzenlendi.

10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdiği belirtildi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında zabıtaları gördü. Zabıtalar Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmalarını söyledi.



“İBB yetkilileri kendi meclisinin aldığı kararları yok sayıyorlar” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Mart 2020 tarihli kararıyla Başakşehir Belediyesi’ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek. Başakşehir Belediyesi’nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, “Kararın ardından biz de çalışmalarımıza başladık. Dün gün içerisinde 30 tane zabıta ekibi merkezimize gelerek hukuksuz işgal girişiminde bulundu. Bugün hala bu süreç devam ediyor. İBB yetkilileri kendi meclisinin aldığı kararları yok sayıyorlar. Kararın altında meclis başkanının imzası var. Arkadaşlarımız savcılıkta olayı takip ediyoruz. Bizim lehimize karar çıkmasını umuyoruz” açıklamasına yer verdi. (EG-



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