Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı

- İBB zabıtası sahilde seyyar satıcının balonlarını patlattı

Zabıta

Kamera Zabıta 

-Vatandaş
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İBB Zabıta ekiplerinin Avcılar sahilinde balon satan bir seyyar satıcının balonlarını patlattığı iddia edildi. Sahildeki vatandaşların da tepki gösterdiği olayda zabıta ekipleri ile seyyar satıcı arasında gerginlik yaşandı. Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Sahili’nde meydana geldi. Sahilde denetim yapan İBB Zabıta ekipleri, balon satıcısını engellemek istedi. İddiaya göre ekipler seyyar satıcının balonlarını alarak patlattı. Bunun üzerine seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Sahildeki vatandaşlar da seyyar satıcıya destek vererek zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Yaşanan tartışma kameralara yansıdı. (DZ-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement