İBB, yeni taksi yönetim modelini kamuoyuna tanıttı

-Konuşmalar

-Salondaki tartışmalar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıyla, UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni taksi yönetim sisteminin detaylarını, kamuoyuna tanıttı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Elçin Lale Toktay’ın yaptığı sunumda, taksilerin mevcut sorunları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin yeni taksi yönetim modeli anlatıldı. Toplantıda zaman zaman salonda taksiciler ve minibüsçüler arasında tansiyon yükseldi. Bazı taksiciler İstanbul’da 10 bine yakın korsan taksi olduğunu iddia ederek bunun önüne geçilmesini istedi. UKOME’nin onaylanması durumunda uygulamaya konulacak yeni sistemde, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir iştirakini yetkilendirecek. Ücret ödemesinde; İstanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR seçeneklerinin tamamı olacak. Ulaşım akademisi ile taksi şoförlüğü standartlarını belirlenecek ve kapsamlı bir sınav süreci yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 24 Eylül’deki UKOME toplantısında, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uygulama-Araştırma Merkezinin “İstanbul Taksi Sisteminin İncelenmesi ve Gelecek İçin Stratejik Yaklaşımlar Hakkında Teknik Raporu” doğrultusunda hazırladığı teklifi sunmuştu. “Sorunları halletmeye çalışacağız” İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, amaçlarının taksicilerin sorunlarını çözmek olduğunu ifade ederek, “Korsan konusunda ilgili bütün yerlere yazı yazdık gelin komisyon kuralım şu korsan konusunu halledelim, henüz cevap gelmedi. Geldiği zaman başımızla beraber; sizden çok biz istiyoruz bu konunun çözülmesini. Hakların düzenlenmesi konusuna gelince bütün halk otobüsleri İETT çatısı altında toplandı. Bütün toplu taşıma sistemleri birbiriyle yarışır duruma getirilmiş bu sistemler birbirlerini besleyen sistemler olmalı. Şimdi hepsiyle konuşmaya başladık, hepsinin güvencesi olacak taksi de bunun bir parçası”dedi.

“Şartları standartların üstüne çıkaracağız” İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri görevlisi Elçin Lale Toktay, taksiciler için şartları yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Belli saatlerde araçlara ulaşamama problemlerinden bahsettik, kısa mesafe güzergah konusunda taksici ve şoförün problemleri hizmet yapısının kurulmasıyla bertaraf edilmiş olacak. Teknolojiyle yolcu ve şoför buluşması sağlayacağımız için daha kolay şekilde sistemi çözebileceğimizi düşünüyoruz. Kalite takibi toplu taşıma yönetim ekibi kuruluyor. Kurumsallaşmayla verim arttırılması sağlanacak” diye konuştu.

(AY-EG-



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