İBB’nin Dörtyol Belediyesi'ne verdiği “kaybolan atlarla” ilgili İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nden açıklama

- İBB’nin Hatay’ın Dörtyol Belediyesine gönderdiği 100 atın kaybolması olayının ardından İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği’nden açıklama geldi. Dernek üyesi Hasan Cevat Özdil, “Bu sadece 100 at meselesi değildir. Belediyenin bilabedel verdiğini söylediği bin 167 atla ilgilidir. 100 at burada kaybolduysa diğer yerlerde kaç at kayboldu?” dedi.

Öte yandan, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in partisine verdiği istifasının işleme konulduğu ve belediye başkanları listesinden düşürüldüğü öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da atlı faytonların kaldırılmasının ardından atları sahiplendirme yoluna gitti. Bu kapsamda İBB tarafından Hatay'ın Dörtyol Belediyesine 100 at gönderilmiş, fakat iddiaya göre gönderilen 100 at kaybolmuştu. İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği üyesi Hasan Cevat Özdil de olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Özdil, Adalar’daki at ahırlarının yıkıldığını ifade ederek, “Adalar'da at kalsın istemiyorlar. Son kalan atları da Adalar'dan göndermek istiyorlar. At sahipleri de atlarına çocukları gibi düşkün oldukları için atları götürmüyorlar ve satmıyorlar. Ahırları yıkınca atlar açıkta kalıyor. At sahipleri son derece düşkün durumda. Yer gösterilmesi gerekir” dedi.

Özdil atların kaybolması iddiası ile ilgili, ”Sorun ortaya çıktığı zaman ancak araştırılıyor. Yani çıkmasa araştırılmayacak. Parti böyle bir karar aldığına göre bu ciddi bir duruma işaret ediyor. Bu sadece 100 at meselesi değildir. Belediyenin bilabedel verdiğini söylediği bin 167 atla ilgilidir. 100 at burada kaybolduysa diğer yerlerde kaç at kayboldu? İlgili parti bu kararı verdiğine göre onları da düşünmüş olmalılar. Bu çünkü kamuoyuna mal oldu. Bazı kamuoyunun tanıdığı kişiler de açıklama yaptılar sosyal medyada. Türkiye kamuoyuna yansıdığı için ilgili parti de yetkililerin istifasını istediler. İlgili belediye başkanının başkanlar listesinden de düşürülmesi yerindedir, doğru karardır. Lale Mansur'un tüm söyledikleri doğrudur. Hatta vakti olsa daha fazlasını da söyleyecektir. Çünkü biz birlikte mücadele ediyoruz. Atların iyiliğini, yaşamasını istiyoruz” diye konuştu.

Büyükada’da şu anda 100 kadar atın olduğunu belirten Özdil, “Türkiye'de 50 yıl önce 1 milyon 100 civarında at vardır. Bugün 110 bin at kalmıştır. Bu esas itibariyle atların soykırımıdır. 100 civarında at olduğu söyleniyor ama biz sayısını bilmiyoruz. İçeri sokulmuyoruz, atları sayamıyoruz. Hangi koşullarda yaşadıklarını da bilmiyoruz. Gidildiği zaman iki tane ahır var, onları gösteriyorlar. Diğerlerini göremiyoruz. Adaların atlarını bize göstermiyorlar” dedi.

Dörtyol Belediye Başkanı Keskin istifa etti Basına yansımasıyla gündemde yer edinen olayın ardından hakkında soruşturma başlatılan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP’den istifasının işleme konulduğu açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn. Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” ifadelerine ye verdi.



