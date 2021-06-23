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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İBB’nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti

İBB’nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti

-Korkuluk demirleri koyuluşu

Korkuluk 

--Mahalle sakinleri RÖP.
--Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)İBB’nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti- Arnavutköy’de dere kenarında anlamsız koruma demiri- Arnavutköy’de İBB’nin anlamsız koruma demirleri İSTANBUL

- Arnavutköy’de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere’nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyulduki görenler şaşkına döndü. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu. Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere İBB tarafından restore edildi. Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu. Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı. Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, “Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik. Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şuanda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani. Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani” Şeklinde konuştu.
(BT-ZA-
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