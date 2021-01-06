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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İBB'nin 30 saatlik su kesintisi damacana sulara talebi arttırdı

İBB'nin 30 saatlik su kesintisi damacana sulara talebi arttırdı

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Su Kesintisi Damacana Irak 

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( İSTANBUL )- Vatandaşlar su depolamak için daha çok boş damacana talep etti-Su satıcıları su yetiştirmek için fazladan su depolamaya başladı İSTANBUL

- İstanbul’un 6 ilçesinde dün akşam saat 21.00’da başlayan ve 30 saat sürecek olan su kesintisi nedeni ile vatandaşların damacana sularına olan talepleri arttı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine akşam saat 21.00’da su kesintisine gitti. Kesintinin 30 saat süreceği açıklandı. Dün akşam saatlerinde suların kesilmesi ile vatandaşlar daha ilk günden damacana sularına olan taleplerini arttırdı. Bölge esnafı ise artan talebe yetişmek için bir yandan daha fazla su depolarken diğer taraftan daha çok müşteriye hizmet vermeye başladı.
Vatandaşların su damacanalarının yanında boş damacana talep ettiği de öğrenildi. Esnaf Yasin Zengin “ Müşterilerimiz daha çok yedek su bırakmamızı talep ediyorlar” dedi.
“Dün akşam saat 21.00 sularında sular kesildi” Dün akşam saat 21.00 sularında suların kesildiğini kaydeden Esnaf olan İmdat Gezer ise, “Bize 30 saat su kesinti olacak denildi. Bizde buna karşı tedbir aldık. Normal günlerden daha fazla su satışı beklentimiz var. Şuan erken saatler bu saatlerden sonra yüksek satış olacaklardır. İnsanlar mağdur. Bu suyun mağduriyet yaşamaması için hazırlıkta bulunduk” şeklinde konuştu.
Su satan Yasin Zengin de şöyle dedi: “Müşterilerimiz daha çok yedek su bırakmamızı talep ediyorlar. Evlerde yedek damacana istiyorlar. Su kesintisi talepler artıyor. Boş bidon talep ediyorlar.” (EB-
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