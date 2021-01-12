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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İBB büfeleri önünde HES kuyruğu

İBB büfeleri önünde HES kuyruğu

İBB iletişim merkezi önünde kuyruk detay

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

İletişim Merkezi Toplu Taşıma Kamera Toplu Ulaşım 


- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi. Yapılan uyarının ardından İBB iletişim merkezlerine giden vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruk havadan drone kamerası ile görüntülendi. İstanbul İl Hıfsızssıhha Kurulu korona virüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Korona virüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak. Uygulamanın faaliyete girmesine 3 gün kala İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan İBB iletişim merkezleri önünde metrelerce kuyruk oluştu. Öte yandan sırada bekleyen vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü.
Öte yandan oluşan kuyruk havadan drone ile görüntülendi. (EG-
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