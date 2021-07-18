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İbadethaneler Kurban Bayramı’na hazır
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İbadethaneler Kurban Bayramı’na hazır

İbadethaneler Kurban Bayramı’na hazır

Ekiplerden görüntü

İbadet Dezenfeksiyon Cemevi Ethan 

-Çalışmalar
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri de dip köşe temizledi. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde cemevi ve camilere giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı. Ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında temizlenen ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması da yürüttü. “Temizlik çalışmalarımızı tamamladık” Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde detaylı temizlik yaptıklarını söyleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü Dini Kurumlar Sorumlusu Adem Yalçın, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, ilçemizdeki tüm dini kurumların temizlik çalışmasını tamamladık. Kurban bayramı öncesi tüm cemevi ve camilerimizi ibadete hazır hale getirdik” dedi.

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