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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hz. Süleyman Cami Berat Kandil’inde doldu taştı

Hz. Süleyman Cami Berat Kandil’inde doldu taştı

Hz. Süleyman camiden görüntü

Hastalık Hafta Sonu Yağışlı Hava Güneşli Hava Güneşli 

-Vatandaşlardan görüntü
-Kalabalıktan görüntü
-Mustafa Üngör röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da vatandaşlar hafta sonu Berat Kandili münasebetiyle dua etmek için Hz. Süleyman Camine akın etti. Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Cami, Berat Kandil’inde vatandaşlar tarafından akına uğradı, buraya gelen vatandaşlar dualarını ihya etti. Hafta içi yağışlı havadan sonra güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar dua ettikten sonra cami yanındaki yeşil alanlarda güneşlenmenin keyfini çıkardı. Dua etmeye gelen Hacı Mustafa Üngör, herkesin kandilini kutlayarak, vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Üngör, “Berat Kandili münasebetiyle çocukları aldım, Hz. Süleyman Cami ziyaretine geldim, bugün mübarek bir gün, bütün İslam aleminin kandilini kutluyorum, bu hastalıklardan herkesi muhafaza etsin, beratlarını mübarek etsin. Hastalıktan dolayı herkes dikkat etse daha iyi olur, tehlikeden uzak durmak sünnettir. Kendimizi ve çocuklarımızı ne kadar korursak o kadar iyi olur vazifemizi yapmış oluruz” dedi.
(MB-AKK-Y)
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