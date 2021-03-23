Huzurevlerinde “Dijital Bahar”

-Teknoloji odasının açılışı için kurdele kesimi

-Bakan Selçuk'un teknoloji odasındaki deneyimleri

-Bakan Selçuk'un yaşlılarla muhabbet etmesi

-Bakan Selçuk'un İstanbul Maltepe Huzurevi ile video konferans yöntemiyle konuşması

-Bakan Selçuk'un yeşil perde önünde hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Bakan Selçuk'un gidişi

-Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın röportajı

-Detaylar



( ANKARA ) ANKARA



- Turkcell tarafından huzurevlerinde yaşayan yaşlıların teknoloji ile hayata bağlanma amacını güden “Dijital Bahar” projesinin tanıtımı Ankara Seyranbağları Huzurevi’nde düzenlendi.

Ankara Seyranbağları Huzurevi açılışı yapılan “Dijital Bahar” teknoloji odasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yerinde inceledi. Turkcell, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği Dijital Bahar Projesi kapsamında yaşlıları teknoloji ile buluşturdu. Ankara Seyranbağları Huzurevinde bulunan yaşlılar, teknoloji odalarında bulunan Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleriyle Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii ve Kutsal Toprakları bulundukları yerden ziyaret edebiliyor. Ayrıca yaşlılar, teknoloji odalarında bulunan tabletler ile kitap okumanın yanı sıra sevdikleriyle görüşüp, tavladan satranca istedikleri oyunları oynayabiliyorlar. Turkcell tarafından hayata geçirilen “Dijital Bahar” projesinin teknoloji odasının kurdelesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk kesti. Bakan Selçuk, “Dijital Bahar” projesini yerinde inceleyerek, projenin işleyişini faydalanan yaşlılardan öğrendi. Bakan Selçuk, ayrıca İstanbul Maltepe Huzurevi’nde de kurulan teknoloji odası ile video konferans yöntemiyle görüşerek oradaki işleyişe hakim oldu. Selçuk, teknoloji odasında bulunan VR gözlükleri deneyimledi. “Kendilerini dijital dönüşümün bir parçası olarak hissetmesini büyük keyifle takip ettik. “ Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan projenin adının “İkinci Bahar”dan esinlenildiğini söyledi.



Genel Müdür Erkan, Huzurevlerin yaşayan yaşlılar için dijital ortamda sevdikleri ile buluşabilmesi, Kabe ve Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerini gezebilecekleri bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Erkan, amaçlarının teknoloji odaları sayesinde yaşlıları pandeminin etkilerinden olabildiğince uzaklaştırmak ve keyif almalarını sağlamak olduğuna dikkati çekti. Erkan ayrıca, huzurevindeki yaşlıların dijital dönüşümün bir parçası olarak hissetmelerini büyük bir keyifle takip ettiklerini aktardı. Erkan, “Burada oyun oynayarak, kitap okuyarak, eğlenerek, televizyon seyrederek, hayatlarında kolaylık oluşturma düşüncesiyle yola çıktık” dedi.





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