Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Huzurevi’ndeki yaşlılara bando sürprizi

Huzurevi’ndeki yaşlılara bando sürprizi

Bando takımının gösterisi

Kabil 

-Huzurevi sakinlerinin bando eşliğinde eğlenmesi

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kent Orkestrası, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevi’nde yaşlılar için mini konser düzenledi.
Fethiye'de huzurevi sakinleri bando konseriyle moral buldu. SHÇEK Fethiye Belediyesi Huzurevi'nde bando takımı moral etkinliği düzenledi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın talimatıyla huzurevi bahçesinde gerçekleşen etkinliği bazı huzurevi sakinleri balkonlarından izledi. Bazıları da şarkılar eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uyarak bahçede oynadı. Fethiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halime Ok, salgın nedeniyle bir süredir dışarıya çıkamayan huzurevi sakinlerinin, güzel zaman geçirebilmeleri amacıyla etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Yaşlılar Haftası’nın son gününde Huzurevi sakinleriyle birlikte olduklarını kaydeden Ok, “Fethiye Belediyesi olarak onlara moral vermek amacıyla Yaşlılar Haftası dolayısıyla güzel bir anı yaşatmak istedik. Hep birlikte eğlenceli zaman geçirdik. Dilerim ki en kısa zamanda bu zor günleri atlatıp onların ellerini öpmeye de geliriz" diye konuştu.
SHÇEK Fethiye Belediyesi Müdürü Sevim Seringen, “11 Nisan 2020 tarihinden itibaren Pandemi süreci ile birlikte tüm yaşlılarımız Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kısıtlamalara giderek bir yıl boyunca çok gerekli haller dışında kuruluştan dışarı çıkmamıştır. Aşılamanın sona ermesi ve normalleşme süreci ile birlikte 15 Mart tarihi itibari ile yaşlılarımız artık uygun görülen saatlerde dışarı çıkabilmektedirler. 18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda bir yıl boyunca kurumumuzun çıkamayan yaşlarımız için belediyemiz, coşkulu bir kutlama düzenleyerek, moral ve motivasyondan arttırmada katkı sağladıkları için teşekkür ederiz” dedi.
(OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilometrelerce Uzakta En Acı TörenKilometrelerce Uzakta En Acı Tören
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement