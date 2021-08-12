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Huzur ve Güven uygulamasında didik didik arandılar
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Huzur ve Güven uygulamasında didik didik arandılar

Huzur ve Güven uygulamasında didik didik arandılar

Polis ekiplerinin araçları çevirmesi

Polis Trol 

-Sürücülerin sorgulanması
-Araçların aranması
-Araçlardan cam filmlerinin sökülmesi
-Sürücülerin polis tarafından uyarılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde “Huzur ve Güven Uygulaması” yapılırken, araçlar tek tek durdurularak sorgulandı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçe merkezi anıt kavşağında trafik denetim uygulaması yapıldı. Tüm birimlerin katıldığı “Huzur ve Güven Uygulaması” denetiminde ekipler tarafından durdurulan araçlarda sürücülere GBT testi, araçlar için evrak kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda sürücüler tek tek uyarılırken, araçların ön camlarında kusurlu olarak nitelendirilen cam filmleri söktürüldü. Ekipler tarafından şüpheli olarak görülen sürücüler araçlardan indirilerek, detaylı arama yapıldı. Öte yandan Bekçiler de, kentte boş araziler, okul bahçeleri ve sahil bandında şüpheli gördükleri kişilerin kimlik kontrollerini yaptı. Asayiş ekipleri ise ekip otoları ile mahalle ve sokak aralarında ring halinde gezerek şüpheli gördükleri şahısları ve araçları inceledi. Ekipler kurallara uymayan kişilere ve araçlarında kusur bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı. Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin süreceği öğrenildi. (İYA-
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