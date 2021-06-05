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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Huzur ortamının sağlandığı yaylalarda türküler yankılanıyor

Huzur ortamının sağlandığı yaylalarda türküler yankılanıyor

Yayladan görüntü

Koyun Kırpma Haziran Ayı Öğretmen Hayvancılık Koyun Kırkma 

-Koyun kırpmadan görüntü
-Röportaj
-Besicilerden görüntü
-Türküden görüntü

( HAKKARİ )- Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, huzur ortamının sağlandığı yaylalarda koyun kırkma şenlikleri yapılırken, söylenen türküler adeta dağlarda yankılanıyor. Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte besiciler, yaylalarda koyun kırpma işlemine başladı.
Huzur ortamının sağlandığı Orşe Yaylası'nda bir yandan koyunlarını kırkan besiciler, bir yandan da türküler söyleyerek güzel havanın tadını çıkarıyor. Hem koyunların serinlemesi hem de gelir elde edilmesi amacıyla yapılan kırkma işlemi renkli görüntülere sahne olurken, kırkma işlemi akşam saatlerine kadar devam ediyor. Her sene haziran ayı itibariyle yaylaya çıkıp kırkma işlemi yaptıklarını ifade eden Adnan Kaplan isimli besici, “22 yıl boyunca hayatım eğitimle geçti. Şu anda öğretmen olarak atanmayı bekliyorum. Atanamadığım için bizde ailemize yardım için çiftçilikle uğraşıyoruz. Bölgemizde hayvancılık yaygın olması nedeniyle biz de yapmaya mecburuz. Şimdi burada koyunlarımızı tek tek kırpıp, serinlenmelerine yardımcı olacağız’’ dedi.

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