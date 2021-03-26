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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı

Cami içerisinde fenalaşan kişiden görüntü

İlk Müdahale Hastane Cuma Namazı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşların şahsa ilk müdahaleyi yapması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

( SAKARYA ) - Paniğin yaşandığı olayda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii’ne cuma namazını kılmak için giden ve hutbe okunduğu esnada ağız ve burnundan kan gelen Ş.Ö. yere yığıldı. Camide cemaatin ilk müdahalesin yaptığı ve paniğe yol açan olayda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde cuma vakti yaşandı. Namaz için camiye gelen Ş.Ö, hutbe okunduğu sırada fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden cemaat, yanına gittiğinde Ş.Ö.’nün başının ve vücudunun kanlar içinde kaldığını görünce büyük korku yaşadı. Ağzından ve burnundan kanlar gelen Ş.Ö.’ye ilk müdahaleyi namazdaki vatandaşlar yaptı. Rahatsızlık geçiren adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Fenalaşarak yere yığılan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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