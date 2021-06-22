Husumetlisinin dükkanına arabayla girdi

--Çarpan araç detay

--Aracın çekici yardımıyla kaldırılması



( SİVAS )- Sivas’ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla girdi SİVAS



- Sivas’ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla girdi. Edinilen bilgilere göre olay 4 Eylül Sanayi Sitesinde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K’nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti. Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin olduğu iddia edilen 58 BY 927 plakalı Renault marka araca çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri 58 BG 048 Fiat marka araç sahibi N.B.K’yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı. (MK-GF-

