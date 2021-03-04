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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Husumetlisini vurmak isterken önüne geçen karısını vurdu

Husumetlisini vurmak isterken önüne geçen karısını vurdu

Olay yeri polislerinin çalışmalarından görüntüler

Hastane Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Yaralı Kadın 

-Polis araçlarından görüntüler
-Polislerden görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler
-Dolu kartuşlardan görüntüler
-Polislerden görüntüler
-Olayda kullanılan pompalı tüfekten görüntüler
-Polis ve polis araçlarından görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir kişi husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurmak istediği sırada olayı engellemek için önüne geçen karısını vurdu. Karnından yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Menderes K. husumetli olduğu Veli Ş.’nin evine gitti. Veli Ş. ve Menderes K. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavganın çıkmasıyla Veli Ş. evinde bulunan pompalı tüfeğini alarak Menderes K.’ya 4 el ateş etti. Kavga sırasında Veli Ş.’nin karısı Hatice Ş. eşinin önüne geçti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla karnından yaralanan Hatice Ş. kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, Veli Ş. ve Menderes K.’yı olay yerinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan pompalı tüfekte polis tarafından ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (CNK-
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