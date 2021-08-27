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Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Husumetlisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kdz. Ereğli Adalet Sarayı

Adam Yaralama Silahlı Saldırı Yaralama Suçu Gözaltı Saldırı 

-Ufuk Bayındır’ın adliyeye getirilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan U.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.İ. (28) 34 MIN 81 plakalı otomobiline binmek istediği sırada, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. U.B. olay yerinden bir araçla uzaklaşırken, kurşunlardan ikisinin bacağına denk gelmesi sonrası Ü.İ. hastanede tedavi altına alındı. Olay ile ilgili geniş çaplı araştırma yapan emniyet ekipleri, U.B.’nin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından Kdz. Ereğli Adliyesi’ne getirilen U.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından silahla adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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