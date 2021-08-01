- Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü



- Uşak’ta bir şahıs, önceden husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken; şüpheli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Nazmi Tunca, henüz bilinmeyen bir sebepten H.K. ile bir kahvehanede kavga etti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırarak ikiliyi uzaklaştırdı. Bunun üzerine H.K., bugün akşam saatlerinde Nazmi Tunca’nın bulunduğu Mehmet Akif Mahallesi 2. Avcı Sokağa geldi. Sokak üzerinde yanında getirdiği pompalı tüfek ile Tunca’ya ateş ederek olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 3 farklı yerinden ağır yaralanan Tunca, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Tunca hayatını kaybetti. Olay yerinden uzaklaşan H.K. ise ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (KK-MB-

