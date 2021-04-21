Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı

Husumetlisini başından tabanca ile vuran şüpheli yakalandı

Arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

İlk Müdahale Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Saldırı 


- İzmir’in Konak ilçesinde, aralarında kız alma-verme mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen şahsı tabanca ile ateş ederek başından vuran şüpheli şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Olay, 19 Nisan saat 21.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 1191 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., akşam saatlerinde arkadaşı Ahmet K’nin evine gitti. Bir süre sonra aralarında kız alma-verme mevzusundan husumet bulunduğu ileri sürülen Ercan D’de aynı eve geldi. Bunun üzerine burada ikili arasından tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ercan D., ikametten ayrıldığı esnada Samet K., balkona çıktı. Samet K’nin balkondan tabanca ile Ercan D’ye ateş etmesi sonucu başına mermi isabet eden Ercan D., kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerin gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı durumdaki Ercan D., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli şahsın aracına saldırdılar Öfkeli mahalle sakinleri tarafından, olayın ardından Samet K’ye ait olduğu öğrenilen park halindeki FİAT marka 35 AY 8111 plakalı araca taşlı sopalı saldırı düzenlendi.
Otomobilde hasar meydana gelirken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalandı Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli şahsı yakalamak için polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Konak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bugün, Samet K’nin Alsancak Semti'nde saklandığı evi tespit etti. Bunun üzerine adrese gelen polis ekiplerini gören Samet K., kaçmaya başladı.
Ekipler ile Samet K., arasında yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli şahıs üzerindeki silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (Mİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement