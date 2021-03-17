Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Sağlık ekipleri ambulansta yaralı müdahale olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Saldırı Sağlık Ekipleri Ameliyat Saldırı 


- Malatya'da husumetli olduğu ileri sürülen şahsın silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen F.F., K.C.'ye tabanca ile 9 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacak, omuz ile karın bölgelerine isabet alan K.C. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. Mehmet Buyruk Caddesi üzerine yaya olarak ilerleyen yaralı şahsı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 5'i dolu 9 kovan bulurken, olayın şüphelisi F.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement