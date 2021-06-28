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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Husumetlisine kurşun yağdırarak öldüren şahıs yurt dışına kaçarken yakalandı

Husumetlisine kurşun yağdırarak öldüren şahıs yurt dışına kaçarken yakalandı

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

İlk Müdahale Harekete Geç Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

--Arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille seyir halinde olan husumetlisini, kurşun yağdırarak öldüren şahıs, yurt dışına kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay, 8 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. isimli şahıs, kamyonetiyle cadde üzerinde seyir halindeyken, daha önceden aralarında husumet bulunan Aykut B. isimli şahsın otomobilini gördü. Bunun üzerine hızını arttırarak kamyonetiyle otomobilin önünü kesen Ömer A., otomobil içerisindeki husumetlisine yanında getirdiği silah ile 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Aykut B., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Aykut B., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aykut B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısının yakalanması için Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, cinayet zanlısı Ömer A.'nın yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Şahıs, 26 Haziran tarihinde Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacağı sırada ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (FK
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