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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı

Husumetlisi tarafından kurşun evinde kurşunlandı

YARALIDAN DETAY

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri Müstakil Ev 

-EKİPLERDEN DETAY

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da Türker K., evinde otururken, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünde husumetli olduğu bir kişi tarafında silahlı saldırısına uğradı. İki el ateş açan zanlı olay yerinden arabası ile kaçarken, ayağından yaralanan Türker K., hastanede tedavi altına alındı. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstiklal Mahallesi Bakır sokak üzerinde bulunan müstakil ev giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türker K., (38) işten çıktıktan sonra evine gitti. Burada evinde oturan Türker K., alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Rıdvan K., ile telefonda tartışmaya başladı.
Tartışma üzerine Rıdvan K., Ahmet A.'nın evine geldi. Zemin kattaki evine Rıdvan K., yanında getirdiği silahla 2 el ateş ederek Türker K.'yı sağ bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan Türker K., ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, Rıdvan K'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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