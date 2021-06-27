Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

polis ekiplerinin kovalamacasından görüntü

Olay Yeri İnceleme Gözaltı Ağır Yaralı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-otlak alanda araçlar ile yapılan aramadan görüntü
-polis ekiplerinin koşuşturmasından görüntü
-olay yerinde ki mermilerden görüntü
-yaralı şahsın hastaneye gitmesinden görüntü
-genel detay

( DÜZCE -ÖZEL)- 3 gün önce kavga eden şahıslar, bu sefer birbirlerine sıktı- Polis kovalamaca sonrasında şahsı yakaladı DÜZCE

– Düzce’nin Çay Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olan şahısların karşılaşmasında silahlar konuştu.
Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, kaçan şahıslar polisin kovalamacası sonrasında yakalandı.Olay, Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan ve 3 gün önce birbirleri ile kavga eden İ.Y., İ.C. ve T.C. bu sefer 616. Sokak üzerinde karşılaştı. Şahıslar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra İ.C. ve T.C. yanlarında getirdikleri pompalı tüfek ile İ.Y.’ye ateş etti. İ.Y. aldığı kurşunlar sonrasında yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçmaya başladı.
Bölgeye yakın olan polis ekipleri silah sesleri sonrasında olay yerine gelirken, bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İ.C. ve T.C. polis ekiplerinin kovalamacası sonrasında saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri inceleme ekipleri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge normale dönerken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ayrıca, olay yerinden kaçan İ.C. ve T.C.’nin baba oğul olduğu, hem pompalı tüfek hem de silah ile çapraz ateşe alarak İ.Y.’ye ateş ettikleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement