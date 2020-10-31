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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Husumetlileri pompalı tüfekle saldırdı

Husumetlileri pompalı tüfekle saldırdı

Yaralıdan detay

Polis Sağlık Ekibi Pompalı Tüfek Saldırı 

-Olay yerinden detay
-Ekiplerden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da 4-5 kişiler tarafından otomobiline binerken pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye mahallesinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, A.E.S., (28) husumetli olduğu 4-5 kişi ile buluştu. Bir süre A.E.S ve kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gruptan bir kişi yanında bulundurduğu tüfekle otomobiline binerken, A.E.S’nin bacağına pompalı tüfek ile ateş etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından A.E.S., Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise yapılan araştırmanın ardından olay yerinden uzaklaşan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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