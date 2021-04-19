Husumetlileri evinin önünden aldı, dağlık alanda darp ederek öldürdü

-Cenaze aracı,

-Jandarma aracı,

-Cenaze aracının çıkış yapması,

-Genel ve detay görüntüler,

-Öldürülen Vakıf E.'nin sağlık fotoğrafı,



( GAZİANTEP )- Üç çocuk babası adam, akıl almaz bir cinayete kurban gitti GAZİANTEP



- Gaziantep'te, husumetlileri tarafından konuşma bahanesiyle evinden alınan bir adam, dağlık alanda öldüresiye darp edildikten sonra tekrar evinin önüne bırakıldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Arıl Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk babası Vakıf E. (41), bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu bir grup tarafından Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi'ndeki evinin önünden konuşma bahanesiyle araca bindirilerek Arıl Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana götürüldü. Tekme, tokat ve sopalarla dövülerek öldürüldü Burada, kendisini alan grup tarafından bilinmeyen bir nedenle tekme, tokat ve sopalarla öldüresiye darp edilen talihsiz adam, daha sonrasında ise ağır yaralı olarak aynı araca tekrar bindirilerek evinin önüne atıldı. Yakınları tarafından fark edilen Vakıf E., hemen 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tekme, tokat ve sopa darbeleriyle ağır yaralanan Vakıf E, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi sonrası aileye teslim edilecek Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni, hastanede yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Arep köyünde defnedileceği öğrenildi. Bir şüpheli gözaltına alındı, yedi şüpheli aranıyor Öte yandan, Vakıf E.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı ve bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındı öğrenildi. Olayla ilgili 7 şüpheli şahsın ise arandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelinin Jandarma Karakolu'ndaki işletmelerinin sürdüğü vurgulandı.



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