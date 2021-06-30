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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

Husumetli iki kişi arasında silahlı kavga: 1 ölü

-Olay yeri genel ve detay görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Uyuşturucu Madde Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

--Hastane önü genel ve detay görüntü

( İZMİR )- İzmir’de silahla göğsünden vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi İZMİR

- İzmir’in Buca ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, göğsünden vurularak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olay, gece saatlerinde Göksu Mahallesi 637/24 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Adem Yıldırım (61) ile Orhan I., sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Orhan I., yanında taşıdığı tabanca ile Yıldırım’a art arda ateş etti. Yakındaki bir binanın kapısına çok sayıda mermi isabet ederken, Yıldırım ise göğsüne isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yıkıldı. Şüpheli Orhan I., ise hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Hastanede yaşamını yitirdi Silahla seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, ağır yaralı durumdaki Adem Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Firari şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı Öte yandan, olay yerinden kaçan O.I.’yı yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Orhan I.’nın uyuşturucu madde sattığı ve Adem Yıldırım’ın kendisini ihbar ettiği için aralarında husumet oluştuğu ileri sürüldü. Polis tarafından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
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