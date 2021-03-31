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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışmada şahısların kaçtığı anlar kamerada

Çatışmadan ölenler

Çatışma Silahlı Kavga Akalan Silahlı Çatışma Alacak Verecek Meselesi 

-Olay anından detay
-Ekiplerden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.İstanbul Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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