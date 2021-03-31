Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı

-Olay anından detay

-Ekiplerden detay



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.İstanbul Bahçeşehir’de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



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