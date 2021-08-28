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Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

Husumetli iki grup arasındaki flamalı kavga kameralara yansıdı

- İki grubun Flamalı kavgası

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. O ânlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürüde büyüdü. Kavgada reklâm flâmaları havada uçuştu. Kavgada kimse yaralanmazken, o ânlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (HG-MŞ)
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