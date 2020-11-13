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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

Husumetli iki grup arasında kavga : 2 yaralı

Olay yerinden detaylar,

Polis Hastane Silahlı Kavga Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Polis aracından detaylar,
-Görgü tanığı çocuğun o anları anlatması

( GAZİANTEP )- Silahların ateşlendiği kavgada 2 kişi ağır yaralandı- Olay esnasında parkta oturan çocuklar ise korku dolu anları anlattı GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde karşı karşıya gelen husumetli iki grup tartışmaya başladı.
Kısa süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada silahlar çekildi. Süleyman T’nin ve Muhammed Y.Ş’nin ağır yaralandığı olay sonrası kavgaya karışanlar kaçtı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından kavganın çıktığı mahallede inceleme başlatıldı. Olayın gören parkta oynayan çocuklar ise korku dolu anları anlattı. İki grup arasında önce tartışma çıktığını sonrada pompalı tüfekler ve tabancalar ile bir birlerine sıkmaya başladıklarını söyledi.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (RY-
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