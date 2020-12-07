Husumetli iki grubun kavgasında iki kardeş silahla yaralandı

-ambulans görüntüsü,



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep'te, husumetli iki grubun silahlı kavgasında iki kardeş yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. kardeşi T.B. evlerinin önünde otururken araçla yanlarına gelen bir grup ile sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar tabanca ve pompalı tüfek kullanmaya başladı.

Bu esnada kardeşler F.B. ile T.B., kimin ateşlediği belli olmayan tabanca mermileri ile vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kardeşleri hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şüphelilerin peşine düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-



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