Husumetli iki arkadaşına kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

-Polis olay yeri inceleme ekipleri inceleme yapıyor

-Olay yeri bandı ve polis aracı

-Olay yerine polis ekipleri geliyor

-ULAŞIM : Tek parça video klip Osmaniye klasöründen gönderildi.



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayında 1 kişi öldü 1 kişide ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Şehit Orhan Gök mahallesi Toki evleri civarında meydana geldi. İddiaya göre Zafer Eyi (33) ve Barış Akgöllü isimli iki arkadaş, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.M. adlı kişi ile boş alanda karşılaştılar. Aralarında başlayan tartışma sonrası M.M. adlı kişi yanında bulunan tabanca ile iki arkadaşa kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Barış Akgöllü ve Zafer Eyi ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zafer Eyi hayatını kaybederken ağır yaralı olan Barış Akgöllü’nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.M. adlı kişiyi polis yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (SLÇ-



loading...