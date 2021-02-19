Husumetli aileler arasındaki silahlı kavga kamerada

-Silah sesleri

-Kaçışanlar

-Siren sesleri



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki aile arasında yaşan silahlı kavga kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran İlçesine bağlı Küçükçiçek kırsal Mahallesinde yaşayan Çiçek ailesi ile Küçükyıldız kırsal Mahallesinde yaşayan Kurt ailesi arasında önceki dönem gerçekleştirilen muhtarlık seçimi nedeniyle devam eden husumet kavgaya dönüştü. Kırsalda yaşanan kavga akşam saatlerinde Harran ilçe merkezine taşındı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların kavga etmesi ve silah sesleri sonrası çevredekilerin kaçışması yer alıyor.



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